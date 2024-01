Amaury Jr.

Colunista do UOL

Vencedor do o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator de 2022 pelo monólogo "Simplesmente Clô", Eduardo Martini, retorna ao personagem em "Clô, pra sempre", monólogo sobre a vida e a obra do estilista e apresentador de TV Clodovil Hernandes (1937-2009). , O texto é de Raphael Gama e a direção de Viviane Alfano.

Clô, pra sempre Imagem: Claudia Martini/Divulgação

"O Clodovil era tão amado quanto odiado pelas pessoas, não tinha meio termo. E nós não fugimos de nada disso. A ideia é mostrar essa persona tão rica e contraditória sem jamais defender ou julgar. Ele não gostaria disso", declara Martini, que conviveu com o estilista e há anos tinha o desejo de homenageá-lo no teatro. Na obra, Clodovil expõe pensamentos e momentos da sua vida, de onde veio as inspirações para suas criações e dos mais de 40 anos de vida pública, mesclando moda, televisão, amigos, família, seu único amor e seu primeiro mandato como deputado federal. Fala detalhes sórdidos da infância e da adolescência e explica o porquê sempre foi uma criança quieta e sem amigos.