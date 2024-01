Amaury Jr.

No dia 17 de janeiro acontece a abertura da nova exposição fotográfica de João Passos. A mostra é uma homenagem aos 470 anos de São Paulo e conta com 10 fotos icônicas e históricas da cidade. A abertura acontecerá no restaurante Piselli Boa Vista na Associação comercial de São Paulo, no Centro Histórico.

João Passos Imagem: Reprodução