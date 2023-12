Amaury Jr.

Conta-se que as tiaras surgiram há muitos anos, ainda entre os povos antigos. Os egípcios, cretenses, gregos, etruscos, romanos e bizantinos utilizavam os adereços de cabeça para alguns tipos de formalidade ou até mesmo para uma espécie de proteção ao longo dos dias.

Em 2023 as faixas e tiaras de cabelo viveram seu revival no tapete vermelho do Met Gala depois que algumas celebridades escolheram os acessórios para o evento - que acontece todos os anos no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Mariele Horbach Imagem: Divulgação

Em geral, os acessórios de cabelo estão se tornando uma grande tendência. E olhando para as passarelas e tapetes vermelhos, a atenção a essas peças frequentemente esquecidas voltou. As tiaras largas, também estão fazendo muito sucesso e provocando um verdadeiro hype de estilo nas ruas. Seja de forma sutil ou uma peça de declaração de moda, as tiaras são versáteis e perfeitas para finalizar qualquer look em qualquer ocasião, é só escolher a peça perfeita.

Recentemente a Chef e sócia proprietária do Grupo Hungry, holding de Foodtechs, Mariele Horbach, lançou sua primeira linha de produto licenciado em parceria com a marca Ellos Semijoias da também empresária Fernanda Fernandes. Juntas elas criaram a primeira collab da Ellos intitulada QUEEN (de Rainha dos Botecos) da Chef Mari como é carinhosamente chamada.

Mariele Horbach e Fernanda Fernandes Imagem: Divulgação

Na coleção/collab, 15 modelos de tiaras exclusivas desenhadas pela marca com a personalidade da empresária. "Criamos tudo com muito carinho e exclusividade para a nossa primeira collab, e ter a Mari com a gente é uma alegria muito grande. São peças lindas com uma grande variedade de modelos que já estão à venda pelo site da Ellos", explica Fernanda CEO da marca que completa: "Esse acessório contempla qualquer look em qualquer ocasião. Pegamos a marca registrada da Mari para comunicar isso, porque é uma peça de moda".

Para a Chef, imprimir a sua personalidade e história foi algo muito importante. "Eu amei cada peça, elas são lindas! Não é comum uma linha de tiaras, mas elas são a minha marca registrada, uso desde criança, e nunca saem de moda, são acessórios que podem ser usados de dia ou à noite e compor looks incríveis como eu faço. Estou muito feliz e espero que todos gostem, porque em 2024 tem mais parceria com a Ellos Semijoias e com a Fernanda que assim como eu tem o intuito de empreender e inspirar outras mulheres", finaliza Horbach.