Amaury Jr.

O Chef Manoel, do Mont Cristo Wine Bar, compartilhou algumas receitas para o final de ano em uma matéria com a nossa jornalista de moda e lifestyle, Giullia Marchetti. Confira:

Giullia Marchetti e Chef Manoel Imagem: Divulgação

● Lentilhas:

A lentilha significa boa sorte e deve ser o primeiro alimento a ser consumido na ceia de ano novo. Alho, cebola, salame ou bacon, batatas, água e caldo são alguns dos ingredientes que não podem faltar nesse prato tão tradicional de réveillon.

● Salada rústica com nozes:

Uma saladinha sempre vai bem com pratos mais robustos, e melhor ainda se ela tiver nozes para boa sorte. Comer grãos como nozes e avelãs no ano novo significa mais sorte e fartura. A superstição vale também para frutas secas e cristalizadas.

● Arroz com frutas secas:

O Arroz com Frutas Secas é preparado com damascos, amêndoas e castanhas, tudo para um ano-novo repleto de fartura.

● Romã:

Se você quer ter dinheiro durante o ano que chega, a dica é comer romã na hora da virada e guardar as sementes na carteira ou na bolsa. Há quem guarde sete sementes para simbolizar os dias da semana ou 12, uma para cada mês do ano.

● Lombo:

Para o ano-novo ser de crescimento, ou seja, ir para frente, tem que ter carne de porco como prato principal. Em muitas culturas, o porco simboliza o progresso e a abundância. Para os chineses, comer carne de porco na ceia de ano novo atrai prosperidade. Por ser um animal que fuça para frente, a vida tende a seguir o mesmo caminho.

● Uva:

Assim como na romã, os supersticiosos também acreditam que comer uvas na entrada do ano novo e guardar as sementes vai dar sorte. A simpatia é originária da Espanha, onde as pessoas têm o costume de comer 12 uvas à meia-noite, uma para cada batida do relógio.