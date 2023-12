- Maria Fernanda Cândido está de volta às novelas. Reaparece no elenco do remake da novela Renascer, que será a próxima das 9 da Globo. Na história, ela faz o papel de uma viúva e dona de uma fazenda que está prestes a falir.

- Já está em Orlando, em férias, o boss da Azul Linhas Aéreas, Mário Caprioli.

Amaury Jr. e Pelé Imagem: Reprodução

- Hoje, sexta feira, 29 de dezembro, faz 1 ano que Pelé nos deixou. Não haverá homenagens especiais até porque o jogador nunca deixou de ser homenageado ao longo de sua ausência. O campeonato brasileiro, por exemplo, teve um minuto de silencio em todas suas 380 partidas. Pelé eterno, Pelé o rei.

- O Morumbi, passando a se chamar MorumBis, por obra do conhecido chocolate Bis, foi uma bela jogada que dará excelentes resultados, concordam os publicitários. A Mondelez, que fabrica o Bis, pagará R$ 75 milhões para um período de 3 anos nessa parceria já consolidada.

- O Roda Viva, da TV Cultura, continua relembrando as principais entrevistas de 2023. Nesta segunda (01) vai ao ar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

- O novo parque da Universal Studios em Orlando vai se chamar Epic Universe e será maior que todo complexo somado já existente, 7 vezes maior que Magic Kingdom, da Disney. Ao todo, ocupará 3 milhões de metros quadrados e a abertura está prevista para 2025.

- A festa de réveillon da Avenida Paulista terá show de Claudia Leitte, o que é certeza de agitação máxima. Claudinha escolheu um look para o show em homenagem à cidade de São Paulo.

- Que pena. A Starbucks vai tirar seu aplicativo do ar depois de ter pedido recuperação judicial com uma dívida de R$ 1,8 bilhão. Além da Starbucks, a South Rock também controla as marcas Eataly e Subway no Brasil.

- Sugestão de drink que já é mais pedido que o rabo de galo e do Fitzgerald. Trata-se do Penicillin à base de uísque, mel, gengibre e limão. Na verdade, o Penicillin só está voltando pois foi criado nos anos 2000.