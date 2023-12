Amaury Jr.

- 120 novos aeroportos no Brasil até 2026. Com expectativa de transportar até 150 milhões de passageiros. É a boa notícia do ministro de portos e aeroportos, Silvio Costa Filho.

- Viajar para a Argentina pode ficar mais caro com as medidas do novo presidente Xavier Milei. Mesmo assim, será um destino comparativamente mais barato, dizem os economistas. Ainda está difícil fazer essa conta na ponta do lápis.

- O baile de Carnaval da Vogue será dia 3 de fevereiro no Copacabana palace. A mulherada já se prepara.

Marília Gabriela e Theodoro Imagem: Reprodução

- Marília Gabriela e seu filho Theodoro estarão no palco numa peça intitulada "A Última entrevista de Marília Gabriela". A estreia será em março de 2024, no teatro Unimed.

- Déborah Secco encomendou para a filha uma bebê Reborn. A obra foi da Piih Reborn.

Roberta Campos Imagem: Reprodução

- No dia 20 de dezembro (quarta-feira) a cantora Roberta Campos se apresenta no Whiplash,Bar, localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo, em prol da Casa do Zezinho, instituição que cuida de crianças e jovens de baixa renda.

- "Está é uma chamada da vivo". Até quando a nossa Santa paciência vai ter que aguentar tantas chamadas por dia com essa voz irritante que tenta entubar no interlocutor os produtos da vivo. O serviço existente que barra esse tipo de ligações não é perfeito.

- O Santana Parque Shopping, localizado na Zona Norte de São Paulo, levou seu Papai Noel no Hospital São Luiz Gonzaga da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com o objetivo proporcionar alegria e diversão aos pacientes internados.