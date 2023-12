Amaury Jr.

No dia 9 de dezembro, o Museu da Energia de São Paulo lança a exposição inédita "Energia e Transformação". A nova mostra aborda um panorama de mais de 150 anos da história da energia na capital e no estado, com espaços para temáticas científicas, como as diferentes fontes, processos, alternativas e tendências futuras do setor. Além disso, promove uma reflexão sobre o uso dos recursos naturais e da água e as relações entre sociedade, energia e meio ambiente.

Avenida Rangel Pestana em direção ao bairro, a partir de ponto próximo à Várzea do Carmo (atual Parque D. Pedro II). 1911. São Paulo (SP) Imagem: Acervo Fundação Energia e Saneamento

Para compor a exposição, foi realizada uma curadoria de imagens de época, e de objetos museológicos, como instrumentos usados para instalar os postes da primeira linha de transmissão de energia da capital, de 1901, e um traje dos anos 1920 usado por mergulhadores na manutenção de estruturas hidroenergéticas no Rio Pinheiros.

SERVIÇO

Exposição "Energia e Transformação"

Lançamento da exposição: 9 de dezembro de 2023, às 12h

Local: Museu da Energia de São Paulo

Endereço: Alameda Cleveland, 601, Campos Elíseos, São Paulo

Entrada gratuita para todos os públicos até dezembro de 2023