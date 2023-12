Amaury Jr.

Como opção de passeios para o final do ano em São Paulo, a série de concertos Candlelight apresenta um repertório especial de natal. Nos dias 19 e 20 dezembro, o Teatro B32 será iluminado por milhares de velas com uma trilha sonora de musicais temáticas, sucessos e trilhas sonoras de filmes favoritos de Natal.

Concerto Candlelight Imagem: Divulgação

Interpretado pelo quarteto de cordas Monte Cristo, o 'Candlelight Especial de Natal: Esqueceram de Mim, Simplesmente Amor & Mais!' apresentará músicas clássicas como Jingle Bells, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, All I Want for Christmas e muitos outros sucessos. Confira a programação completa dos concertos Candlelight em São Paulo no site oficial.