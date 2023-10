Amaury Jr.

Colunista do UOL

A empresa Idols tokeniza a paixão dos fãs por grandes celebridades, ou seja, oferece a possibilidade de compra de ativos virtuais para experiências no mundo real. Na plataforma, os fãs podem adquirir suas Idols Coins, a moeda digital da Idols, e, assim, garantir acesso a momentos únicos ao lado de seus ídolos. Ao comprar Idols Coins, os fãs passam a ter acesso aos Fan Tokens de todas as celebridades tokenizadas, e podem obtê-los separadamente na plataforma. Os Fan Tokens são uma espécie de voucher que oferece experiências diferenciadas, como acesso VIP a shows, festas e eventos exclusivos, visita aos bastidores, participação de comunidades privadas e muito mais.

Eduardo Adriano, Diretor de Operações da Idols, Pyong Lee e Xerxes Frechiani, CEO da Idols Imagem: Divulgação

Junto ao lançamento, dois tokens já estão disponíveis para os fãs: o da cantora, apresentadora e empresária Bibi Tatto, que soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, e o do Richard Camacho, um dos 4 integrantes da banda CNCO. A Idols também anunciou uma nova parceria com Pyong Lee.