Amaury Jr.

Charlotte Coutinho, filha do cientista Elsimar Coutinho e presidente do Centro Médico e DayHospital (CEPARH), participou da 6. Edição do MEDINFOR - "A Medicina na Era da Informação", que aconteceu entre os dias 18, 19 e 20 de outubro, na cidade do Porto, em Portugal.

Elsimar Coutinho Imagem: Reprodução

Na edição deste ano, o professor Elsimar Coutinho recebeu homenagem como "Médico-cultural e empreendedor social-humanista", pela sua trajetória como médico e cientista. Charlotte Coutinho enfatiza a honra de representar o médico no MEDINFOR VI. "É admirável como ele trouxe tanto conhecimento e agregou avanços para a Ciência e para o mundo. Um homem à frente do seu tempo que além de cientista com suas pesquisas e descobertas, pensou também em como melhorar a situação dos menos favorecidos, trazendo possibilidades e viabilidade de uma vida melhor, educando e defendendo o Planejamento Familiar.", revela a presidente do CEPARH.

Charlotte Coutinho Imagem: Divulgação

O evento foi organizado em parceria com a UFBA (Universidade Federal da Bahia) e a Universidade do PORTO e contou com a participação de autoridades e professores de diversos países, das áreas da Ciência da Informação, das Ciências da Saúde, das Ciências da Computação e da Cultura, sobretudo, pesquisadores brasileiros.