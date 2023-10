Amaury Jr.

Em dezembro, o filme "Titanic" comemora 26 anos do seu lançamento e apenas agora foram divulgadas algumas fotos inéditas dos bastidores, antes de serem leiloadas no próximo mês na casa de leilões Henry Aldridge & Son, no Reino Unido.

1 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação 2 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação 3 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação 4 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação 5 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação 6 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação 7 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação 8 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação 9 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação 10 / 10 Imagem inédita dos bastidores do filme "Titanic" Henry Aldridge & Son/Divulgação

As fotos foram tiradas por um membro desconhecido da equipe no set em 1996 em Rosarito, México, e mostram o elenco repleto de estrelas - que incluía Leonardo DiCaprio , Kate Winslet e Kathy Bates - trabalhando ao lado do diretor James Cameron. As fotos pertenciam anteriormente a um colecionador britânico, que as entregou a Henry Aldridge & Son. As fotos são avaliadas em cerca de US$ 1.800 cada.