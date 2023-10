O projeto "Faa Canções", de Faa Morena, apresenta releituras de grandes clássicos. O novo lançamento, divulgado nesta sexta-feira (20), é "Gostoso Demais", de Maria Bethânia. "É uma verdadeira honra para mim poder compartilhar um pouco da minha história através deste projeto musical. Cada música escolhida tem um significado especial em minha vida, e 'Gostoso Demais' é uma delas. [...] Maria Bethânia é uma fonte inesgotável de inspiração, e poder interpretar uma de suas músicas é um sonho realizado.", declarou Faa com exclusividade para o Blog do Amaury Jr.

Faa Morena Imagem: Andrea Dallevo/Divulgação

Recentemente a cantora lançou o "Faa - EP 1 e 2", em todas as plataformas de áudio, além dos singles "Saúde" e "Tomara". Todas as faixas fazem parte do projeto "Faa Canções", para o qual Faa escolheu 16 canções especiais para cantar e interpretar. As gravações aconteceram de uma só vez, todas com direito a videoclipe, que estão sendo divulgados aos poucos. Confira o clipe de "Gostoso Demais":