Amaury Jr.

O Farol Santander São Paulo inaugurou a exposição inédita Di Cavalcanti - 125 anos. A mostra apresenta um conjunto de obras raras pertencentes a coleções particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. Com curadoria de Denise Mattar, a exposição fica em exibição até 07 de janeiro de 2024.

Di Cavalcanti - A espera, 1960 Imagem: Jaime Acioli/Divulgação

O grande destaque é a obra Carnaval (1929/30), que foi adquirida na década de 1930 por um colecionador em Paris, lá permanecendo até o ano passado, quando retornou ao Brasil. Trata-se de um trabalho impactante, relativamente desconhecido pelo público e que será exibido pela primeira vez em uma grande exposição.

Di Cavalcanti - Carnaval, c.1920-30 Imagem: Jaime Acioli/Divulgação

A mostra ocupará toda a galeria do 22º andar do Farol Santander São Paulo. São ao todo 45 trabalhos, incluindo um álbum com dezesseis gravuras, que traçam um percurso do artista de 1920 a 1970 por meio de seu tema favorito: o povo brasileiro. Terminando pelo início, a exposição apresenta Fantoches da meia-noite, álbum realizado por Di Cavalcanti em 1921. O conjunto de 16 gravuras, acompanhado de texto do poeta Ribeiro Couto, foi editado por Monteiro Lobato num álbum moderno para a época e de grande impacto até hoje.

SERVIÇO

Di Cavalcanti - 125 anos

Endereço: Rua João Brícola, 24 - Centro (estação São Bento - linha 1, azul do metrô)

Quando: 12 de outubro de 2023 a 07 de janeiro de 2024

Ingressos:

Compra online: Farol Santander (vendas também na bilheteria local)