A cirurgiã dentista Rose Marques, especialista em implantes dentários, recebeu o certificado do Guinness World Records pelo recorde de maior coleção de modelos dentários humanos do mundo. O evento, que aconteceu em Santos, celebrou a conquista da dentista que coleciona quase 4 mil pares de modelos, onde foram contados anteriormente mais de 100 mil dentes confeccionados. Rose guardava os modelos de gesso para que numa eventual necessidade de retorno, ela tivesse o registro do tratamento inicial. Assim foi feito por 30 anos. Confira a galeria do evento:

1 / 9 Antonio Carlos da Mota, Dra. Rose Marques e José Raphael Marques Patrícia Vargas/Divulgação 2 / 9 Dra. Rose Marques e Fátima Alves Patrícia Vargas/Divulgação 3 / 9 Dra. Rose Marques e Cristina Guedes Patrícia Vargas/Divulgação 4 / 9 Dra. Rose Marques e Gottsha Patrícia Vargas/Divulgação 5 / 9 Dra. Rose Marques e Milton Alves Patrícia Vargas/Divulgação 6 / 9 Dra. Rose Marques e Camila Borenstain, juíza adjudicadora do Guiness World Records Patrícia Vargas/Divulgação 7 / 9 Dra. Rose Marques, Camila Borenstain (juíza adjudicadora do Guiness World Records) e Antonio Carlos da Mota Patrícia Vargas/Divulgação 8 / 9 Gottsha Patrícia Vargas/Divulgação 9 / 9 Gottsha, Amaury Jr. e Dra. Rose Marques Divulgação