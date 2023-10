Amaury Jr.

Colunista do UOL

Um espaço pouco valorizado em empreendimentos de modo geral são as garagens. Criadas com o propósito de "guardar automóveis", elas geralmente são pouco atrativas, deixando a arquitetura e design para outros ambientes, como halls e áreas de convivência. Projetar garagens com inovação é um grande desafio e o assunto virou até tema da CASACOR 2017.

1 / 6 Divulgação 2 / 6 Divulgação 3 / 6 Divulgação 4 / 6 Divulgação 5 / 6 Divulgação 6 / 6 Divulgação

Enfrentando esse desafio, os artistas da Open Street Gallery criaram o projeto "Renascidos na garagem", exclusivo para a construtora Gessele Empreendimentos. A arte Renascentista, com releitura de obras mundialmente conhecidas, estampam agora a garagem do empreendimento Francisco I. Foram criados 6 painéis durante 13 dias de produção.