Amaury Jr.

A 10ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, dedicado ao universo do teatro musical e agora também ao teatro de prosa na cidade de São Paulo, está marcada para acontecer no próximo dia 17 de outubro, no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi. O evento será comandado pela atriz e cantora Karin Hils ao lado de Miguel Falabella.

Karin Hils e Miguel Falabella Imagem: Gustavo Arrais/Divulgação

O Prêmio Bibi Ferreira, ao longo de suas nove edições anteriores, firmou-se como um dos mais importantes eventos do cenário teatral em São Paulo, reconhecendo e homenageando os talentos que enriquecem o universo do teatro musical e de prosa. A 10ª edição, além de marcar uma década de excelência na premiação, traz consigo a promessa de surpreender e emocionar ainda mais os amantes da arte cênica, em um espetáculo que certamente ficará marcado.