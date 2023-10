Amaury Jr.

Após 4 anos sem se apresentar no Brasil, Edson Cordeiro faz show intimista e dançante dia 25 de outubro, no Blue Note, com seus maiores sucessos e participação especial de Zeca Baleiro. O artista celebra 35 anos de carreira com o show "Voz e Violão". Considerado um dos cantores mais versáteis da atualidade, Edson Cordeiro sente-se à vontade tanto na ópera e música clássica como nas formas mais modernas da música latina, jazz, rock, pop e dance music, trazendo um equilíbrio perfeito entre tradição e inovação.

Edson Cordeiro Imagem: Divulgação