Amaury Jr.

Na noite de sexta-feira (06), Val Marchiori celebrou seu aniversário com uma festa luxuosa em seu apartamento nos Jardins, em São Paulo. O evento reuniu aproximadamente 80 convidados, incluindo familiares, amigos e celebridades, entre elas Hortência Marcari, Mara Maravilha, João Kléber e Mara Ferraz e muito mais. A aniversariante usou três looks deslumbrantes, somando um valor de R$700 mil reais.

"Usei três looks diferentes. Um para receber meus convidados. O segundo um vestido exclusivo que mandei fazer exclusivamente para a festa na cor vermelha, todo em flores, já que me vejo como uma flor. A ideia do vestido combinou perfeitamente com a decoração da festa, que estava cheia de flores lindas. O terceiro look escolhi algo mais confortável para dançar, hello!", disse Val. A festa foi decorada com o tema "Flores", destacando tons de prata, branco e vermelho.