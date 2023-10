Amaury Jr.

O espetáculo "Uma Noite Na Broadway" chega no Rio de Janeiro para curta temporada. A montagem, que tem direção de Fernanda Chamma, conta a história de dois atores em busca de fama na Broadway, protagonizados pela dupla Fabi Bang (que dá a vida à Bella Bianchi) e Rodrigo Negrini (interpretando Jota Camargo). No Rio, ele ficará em cartaz no Teatro Claro MAIS RJ, de 17 a 19 de novembro.

Fabi Bang e Rodrigo Negrini Imagem: Divulgação

Escrito por Marília Toledo e Emílio Boechat, com direção musical de Jorge de Godoy e Rafael Marão, "Uma Noite na Broadway" conta a história de 2 atores brasileiros tentando a sorte na Meca dos grandes musicais em Nova York. Entremeando as situações que esses personagens se colocam na busca pela fama, a comédia musical faz uma celebração aos mais de 20 anos do gênero no Brasil. Versões brasileiras consagradas de superproduções interagem com a trama proposta pelos autores, como West Side Story, Mamma Mia!, Wicked, O Violinista no Telhado e muito mais.

SERVIÇO

UMA NOITE NA BROADWAY | RIO DE JANEIRO

Local: Teatro Claro MAIS RJ

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - 2º Piso - Copacabana

INGRESSOS

Internet: Uhuu.com

Bilheteria física: Teatro Claro MAIS RJ