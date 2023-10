Amaury Jr.

Marllos Silva, produtor, diretor, ator, autor, e criador do Prêmio Bibi Ferreira lançou o livro "O Teatro Musical na cidade de São Paulo", que promete ser um registro, bem como uma homenagem, à rica história do Teatro Musical no Brasil. A ideia surgiu como uma extensão natural de seu compromisso com o Prêmio Bibi Ferreira, que serviu de base para nortear os critérios de seleção dos espetáculos incluídos no livro, como a validação de pelo menos 12 apresentações e a necessidade de comprovar a realização de cada temporada.

Capas dos volumes I e II. Imagem: Divulgação

Com o objetivo de eternizar a história dos musicais em São Paulo, o livro inclui informações detalhadas, como fichas técnicas, elenco, equipe criativa, dados de apresentações e a duração das temporadas de 547 produções de pequeno, médio e grande porte, sendo 190 no Volume I e 357 no Volume II. O livro ficará disponível online, para download gratuito, no site do Prêmio Bibi Ferreira, tendo também distribuição física nas escolas de Teatro Musical; além disso, Marllos já está pensando no futuro, e planeja uma atualização anual com novas informações. Outra ação a ser realizada a longo prazo é a continuação, o Volume III, que está em desenvolvimento e será publicada em 2031.