Amaury Jr.

A Administração atual tomou medidas significativas no que diz respeito aos requisitos de vacinação para a COVID-19 em relação às viagens internacionais para os Estados Unidos. Em 11 de maio de 2023, coincidindo com o fim do estado de emergência de saúde pública da COVID-19, esses requisitos foram encerrados. A partir de 12 de maio de 2023, passageiros não cidadãos e não imigrantes que desejam viajar para os Estados Unidos não estão mais obrigados a apresentar comprovação de vacinação completa contra a COVID-19 para embarcar em voos com destino ao país.

Você pode obter mais detalhes sobre essa decisão neste link. Caso você seja um não cidadão que está solicitando um visto de imigrante no exterior ou se está procurando ajustar o seu status para residente permanente legal (portador do Green Card) enquanto já estiver nos Estados Unidos, será obrigado a receber a vacinação contra a COVID-19.

Imagem: Reprodução

Para obter informações detalhadas sobre os requisitos de vacinação, incluindo os relacionados à COVID-19, você pode consultar o link: Requisitos de Vacinação do USCIS disponível neste link.

Lembre-se de que a situação relacionada à COVID-19 está em constante evolução, e as políticas podem mudar com o tempo. Portanto, é sempre aconselhável verificar as informações mais recentes antes de fazer planos de viagem ou imigração para os Estados Unidos.

Este blog não se destina a fornecer aconselhamento jurídico e nada aqui deve ser interpretado como estabelecimento de um relacionamento advogado-cliente. Por favor, agende uma consulta com um advogado de imigração antes de agir com base em qualquer informação lida aqui.

Por: Flavia Santos Lloyd