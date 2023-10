Amaury Jr.

Colunista do UOL

A Rádio 365 reinventou o modo de apreciar uma das formas mais antigas de veiculação de comunicação: o rádio. A startup de Beto Hora é a primeira rádio feita para smartphones do mundo e nasceu da necessidade de oferecer uma alternativa para a transmissão de jogos de futebol, uma vez que um bloqueio não permitia que os jogos de São Paulo fossem transmitidos para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, Beto investiu em um servidor próprio e filtros de linha para transmitir esses jogos com qualidade superior para atrair ouvintes para os smartphones.

Imagem: Divulgação

Em menos de 2 meses, a Rádio 365 já era líder de audiência, mostrando a dimensão de como o futebol de São Paulo é apreciado por moradores dos outros estados. Atualmente, a startup totaliza mais de 5 milhões de ouvintes nos horários do futebol.