Amaury Jr.

Helinho Calfat já anunciou o tema do seu próximo baile: Halloween. O evento acontecerá no dia 11 de novembro no centro de São Paulo e receberá 800 convidados. Na última quinta-feira (28), Helinho reuniu amigos em sua casa em uma pré festa para fazer o anúncio oficial.

Imagem: Divulgação

O evento, com cunho beneficente, tem o objetivo de arrecadar brinquedos para a campanha Natal do Bem. No último baile, Helinho arrecadou 3 mil brinquedos para 10 instituições de caridade diferentes. O traje escolhido para o Baile do Helinho Halloween foi black tie ou fantasia de luxo. A festa contará com 5 DJs e um show surpresa.