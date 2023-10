Amaury Jr.

Dada a reputação do U2 de ultrapassar limites técnicos e criativos com seus shows ao vivo, pareceu apropriado que a banda inaugurasse o 'The Sphere', em Las Vegas, com uma performance eletrizante. Construído por cerca de US$ 2,3 bilhões, a grande esfera é uma grande aposta do magnata do Madison Square Garden (MSG), James Dolan, e da Sphere Entertainment Co. (que foi formada em abril para combinar a The Sphere e a MSG Networks) no futuro do entretenimento.

U2 Imagem: Reprodução

Com 112 metros de altura e 157 metros de largura, o local é agora a maior estrutura esférica do mundo, abrigando os maiores telões LED internos e externos. No interior, o display LED suporta uma alta resolução de 16K, o que significa que ele oferece imagens tão realistas que podem transportar o público para o cenário ali exibido. Diante de um público de 18 mil pessoas, a banda iniciou a chamada "residência" em Las Vegas. Esta foi a primeira das 25 apresentações no The Sphere, que acontecerá até dezembro.