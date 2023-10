Amaury Jr.

No último sábado (30), o deputado estadual Leonam Pinheiro subiu ao altar com Juliana Lyra na Ilha de Santa Rita, em Alagoas. A amiga Aninha Monteiro marcou presença no casamento. Confira as fotos do evento:

1 / 7 Leonam Pinheiro, Juliana, Manoel Sant?Anna Rodrigues e Tereza Ângelica Pinheiro Divulgação 2 / 7 Dr Lúcio Henrique Kummer, Amarides Kummer, Dra Tereza e Aninha Monteiro Divulgação 3 / 7 Juliana e Marcos Plínio Souza Monteiro Divulgação 4 / 7 Leonam Pinheiro e Juliana Lyra Divulgação 5 / 7 Leonam Pinheiro e Juliana Lyra Divulgação 6 / 7 Valéria Monteiro e Manoel Sant'Anna Divulgação 7 / 7 Casamento Leonam Pinheiro e Juliana Lyra Divulgação