Amaury Jr.

Para ver a nova exposição do artista plástico Vhils, intitulada Art Reef, é necessário usar cilindro de oxigênio e rumar ao fundo do mar, em Albufeira, no Algarve, Portugal. Vhils criou a sua arte com o objetivo de homenagear quem depende do mar para viver e aqueles que trabalham protegendo a vida marítima.

Art Reef Imagem: Reprodução

A Art Reef ocupa uma área de 1.250 metros quadrados e consiste em 13 obras agrupadas em seis conjuntos que foram colocados a uma profundidade mínima de 10 metros. Todos os materiais utilizados foram alvo de um processo de descarbonização e descontaminação. Protegidas das correntes, as peças foram colocadas numa posição privilegiada para fazer crescer a vida no recife. Além de espaço para que as espécies marinhas se instalem ali, as obras de Vhils vão ter corais vivos implantados, para acelerar o crescimento do ecossistema.

Periscópio e Carcer Imagem: Reprodução

Duas das peças mais emblemáticas desta exposição chamam-se Periscópio e Carcer. A primeira é uma escultura cilíndrica com 5,30 metros de altura e 4,77 metros de diâmetro; já a segunda consiste numa composição de tanque de ferro com 2,80 metros de altura, 3 metros de largura, e blocos de concreto com 4,20 metros de largura e 3 metros de comprimento. Estas duas esculturas estiveram em exposição na zona do Cais do Sodré antes de serem submergidas.