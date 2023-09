Amaury Jr.

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), lançam na terça-feira (03), na Fisesp (Rua dos Pinheiros, 498), o Guia Turístico Judaico do Estado de São Paulo.

Imagem: Divulgação

Dirigido à comunidade judaica e a pessoas interessadas em conhecer mais sobre o Turismo Judaico no Estado de São Paulo, o guia apresenta os locais de referência e de cultura e tradições judaicas, tais como atrativos turísticos, espaços de oração, lojas e muito mais. O evento terá a presença do secretário Roberto de Lucena, de Turismo e Viagens de SP; de Marcos Knobel, presidente da Federação Israelita de SP; de Sergio Simon, presidente do Museu Judaico de São Paulo e do Rabino Toive Weitman, diretor do Memorial do Holocausto, além de convidados.

SERVIÇO

Lançamento do Guia Turístico Judaico do Estado de São Paulo

Link para inscrições: Guia Turístico Judaico

Data: 03 de outubro

Horário: 9h30

Local: Rua dos Pinheiros, 498 (Fisesp)