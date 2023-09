Amaury Jr.

Colunista do UOL

Paris se prepara para sediar o terceiro showroom exclusivo da FFS Brazil, uma das principais referências da moda brasileira, destinado a compradores europeus, africanos, asiáticos e do Oriente Médio durante a movimentada semana de moda da cidade. O evento acontecerá de 30 de setembro a 02 de outubro no histórico Hotel Normandy.

Showroom Imagem: Divulgação

O evento exclusivo tem como objetivo atrair até 50 compradores de grandes redes internacionais, oferecendo a oportunidade de explorar e adquirir as últimas tendências da moda brasileira. O showroom contará com a plataforma JOOR, que oferecerá acesso virtual a todas as coleções e marcas representadas pela FFS Brazil, permitindo que os compradores façam pedidos online durante o evento.