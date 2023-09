Amaury Jr.

A 23ª edição do "Desfile Solidário" da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST) foi realizada neste fim de semana, no Rio de Janeiro (RJ). Além das crianças e adolescentes assistidos pela casa, o desfile teve a presença de artistas e atletas que atuam como apoiadores de amor da instituição. O cantor sertanejo João Gabriel foi a apresentação musical principal da festa.

O evento contou com a presença do casal Fran Grossi e Diego Grossi, acompanhados do filho Enrico Grossi, do ator Xande Valois, dos atletas Brandonn Almeida, Bruce Hanson, Maria Paula Heitmann, Gabrielle Roncatto, Beatriz Dizotti e Mafe Costa. Além de João Gabriel, o evento também teve apresentações de Zezão e de Júlia Klein. "Eu e o Diego somos apoiadores da instituição há muitos anos. É a terceira vez que conseguimos trazer o nosso filho Enrico. Ele gostou muito nas duas primeiras vezes que veio e agora já fica todo animado pedindo pra voltar mais vezes", conta Fran Grossi, ex-BBB e influencer.

O "Desfile Solidário" da CACCST acontece duas vezes por ano, sendo um em cada semestre, com o objetivo de arrecadar doações de qualquer valor para a instituição a fim de manter o funcionamento da casa. Também são aceitos itens como alimentos, materiais de limpeza, cestas básicas e produtos de apoio nutricional. "É uma realização muito grande para nós da Casa de Apoio à Criança com Câncer poder contar com tantos apoiadores de amor na nossa causa. Eu tenho para mim que o 'Desfile Solidário' é muito mais do que um evento beneficente, é um propósito que tem como objetivo transformar a vida de quem precisa e saber que tem tantas pessoas que acreditam nisso junto com a gente, é muito gratificante", finaliza Sandra Nóbrega, presidente da CACCST.