Amaury Jr.

Nesta quinta-feira (28), será inaugurado o 300 Sky Bar & Restaurant no topo de um edifício de dezoito andares na avenida Faria Lima com a rua Santa Justina. Idealizado pelos empresários de gastronomia e entretenimento, Gutti Camargo e Vini Speed com Thiago Escher, o rooftop paulistano tem o formato bar e restaurante com música eletrônica estilo lounge e chill in, para drinks e jantares.

Imagem: Divulgação

No bar, a carta de bebidas é comandada pelo mixologista Rafael Pizanti. A cozinha é assinada pelo chef Walter Queiroz, que sempre busca novas propostas para criações tradicionais, tanto franco italianas como brasileiras. O projeto se diferencia dos rooftops da cidade pela área aberta com uma estrutura de vidro que valoriza a vista com o mínimo de obstáculos possíveis, enquanto lounges, mesas e poltronas pontuam o espaço. Quem optar pelo salão, tem uma atmosfera contemporânea e referências no estilo art decó. Um grafite do artista plástico Enivo ocupa todo o teto.