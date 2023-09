Amaury Jr.

Colunista do UOL

Rod Stewart quase foi preso no Brasil, quando aqui esteve em 1972. Na ocasião Roberto Justus e Walter Longo eram sócios na Fisher, Justus, Young and Rubicam, responsável pela vinda do cantor.

Num vôo Rio - São Paulo, Rod Stewart meteu a mão no bumbum da aeromoça da Varig em pleno corredor do avião. E foi de mão espalmada, incontido com a anatomia daquele derrière.

A comissária, indignadíssima, avisou o comandante do vôo que, por sua vez, chamou a polícia em Congonhas. Foi a maior confusão, e haja panos quentes. A polícia deu voz de prisão, incluindo Longo e Justus, cujas mãos estiveram comportadas o voo todo.