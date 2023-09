Amaury Jr.

Renata Ricci. Imagem: Divulgação

Musical sobre Carmen Miranda, umas das maiores cantoras brasileiras com reconhecimento internacional, estreia em outubro na cidade de São Paulo.

Abrindo as comemorações dos 115 anos da cantora e atriz Carmen Miranda em 2024, estreia no dia 01 de outubro no Teatro Itália, em curtíssima temporada, o musical "Carmen Miranda - Pra Você Gostar de Mim" protagonizado pela atriz e ex-global Renata Ricci.