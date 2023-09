Amaury Jr.

Na última quarta-feira (20), o lançamento da empresa Hands On reuniu grandes empresários na sede da companhia na Lagoa, no Rio de Janeiro. A consultoria, dos sócios Carlos Schroder, Leonardo de Campos Mello, Patrícia Dalpra e Marisa César, é focada em ajudar empresas e pessoas públicas a cuidar da imagem, reputação e impacto. A Hands On busca apoiar os clientes a ter uma relação mais humanizada e consciente com seus funcionários, fornecedores, meio ambiente, acionistas e comunidade em que está inserida.

1 / 20 Liège Monteiro, Luana Génot e Luiz Fernando Coutinho @enymiranda/Divulgação 2 / 20 Arnaldo Cesar Coelho @enymiranda/Divulgação 3 / 20 Carlos Medicis @enymiranda/Divulgação 4 / 20 Carlos Schroder e João Roberto Marinho @enymiranda/Divulgação 5 / 20 Carlos Schroder, Patricia Dalpra, Marisa César e Leonardo de C Mello @enymiranda/Divulgação 6 / 20 Cristiane Ruiz Viana e Suelli Mendes @enymiranda/Divulgação 7 / 20 Duda e Erico Magalhães @enymiranda/Divulgação 8 / 20 George Neder @enymiranda/Divulgação 9 / 20 Giovane Gávio e Marisa César @enymiranda/Divulgação 10 / 20 Giovane Gávio, Patricia Dalpra e Arnaldo Cesar Coelho @enymiranda/Divulgação 11 / 20 Giovane Gávio, Patricia Dalpra e Arnaldo Cesar Coelho @enymiranda/Divulgação 12 / 20 Leandro Cariello @enymiranda/Divulgação 13 / 20 Leonardo C de Mello, Patricia Dalpra, Carlos Shroder e Marisa César @enymiranda/Divulgação 14 / 20 Luiz Gustavo Neves @enymiranda/Divulgação 15 / 20 Marcelo Vido, Giovane Gávio e Arnaldo Cesar Coelho @enymiranda/Divulgação 16 / 20 Marcelo Vido @enymiranda/Divulgação 17 / 20 Max Klein Guimarães @enymiranda/Divulgação 18 / 20 Roger Bong @enymiranda/Divulgação 19 / 20 Sergio Valente e Renata Vega @enymiranda/Divulgação 20 / 20 Silvia Ururahy @enymiranda/Divulgação@enymiranda/Divulgação

João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, Luana Génot, presidente do Instituto Identidades do Brasil, Giovane Gávio, bicampeão olímpico de vôlei, e Sergio Valente, chief marketing officer da JBS, foram alguns dos convidados que marcaram presença. O evento contou ainda com a participação especial de Duda Magalhães, presidente da Dream Factory.