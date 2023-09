Amaury Jr.

Se você é um amante de café que não abre mão do seu cafézinho, mesmo nos dias quentes, temos a receita perfeita para você: Espresso tônica!

Ingredientes:

- 15ml de xarope de limão siciliano

- Gelo a gosto

- Água tônica

- 1 shot de Café espresso UP900 (30ml)

Instruções:

1. Em um copo, adicione 15ml do xarope de limão siciliano.

2. Em seguida, encha o copo com gelo até a altura desejada.

3. Adicione água tônica lentamente, deixando espaço para o espresso.

4. Finalize a bebida com um shot de Café espresso UP900 (30ml).

5. Dê uma leve mexida para misturar todos os sabores.

6. Decore o copo com uma rodela de limão siciliano ou uma casca de limão para dar um toque especial.