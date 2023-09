Giraffenap Imagem: Reprodução

Cada cápsula possui um sistema de alarme que pode ser configurado pelo usuário, além de pontos de apoio para as diversas partes do corpo - cabeça, panturrilhas e pés, para garantir que o usuário mantenha a posição vertical durante o cochilo. Os pods também contam com sistema de ajuste de altura para que qualquer pessoa consiga a postura perfeita ao utilizá-los. O Giraffenap está atualmente sendo implementado em algumas cafeterias no Japão e, se a recepção for positiva o suficiente, poderemos começar a vê-lo também em outros locais.