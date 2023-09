Desenvolvido pela Omnivision, uma empresa global de tecnologia especializada em soluções avançadas e inovadoras de imagem digital e analógica, o CameraCubeChip® é baseado no minúsculo sensor OVM6948, que conquistou o Recorde do Guinness como o menor sensor de imagem do mundo. Ele pode ser implantado em vários instrumentos médicos como endoscópios e cateteres com diâmetros tão pequenos quanto 1,0 mm.

Imagem: Reprodução

O chamado Omnivision OVM6948 CameraCubeChip® detém o recorde de menor câmera comercialmente disponível do mundo. Medindo 0,65 mm x 0,65 mm, com altura de apenas 1,158 mm, o dispositivo produz imagens de alta qualidade de algumas das áreas mais sensíveis do corpo humano. A menor câmera do mundo possui um campo de visão de 120 graus e uma faixa de foco estendida de 3 mm a 30 mm. Ele pode gravar vídeo em até 30 quadros por segundo e sua saída analógica pode transmitir mais de 4 metros com ruído mínimo.