Na última quinta-feira (21), Angelo Derenze diretor geral do D&D Shopping comandou o coquetel de abertura da 5ª edição do D&D Garden Design, que contou com grandes nomes do paisagismo, floristas e arquitetos brasileiros. A partir de 22 de setembro, a mostra tem entrada gratuita e fica aberta ao público até o dia 29 de outubro. Nomes como Vic Meirelles, Marcelo Bacchin, Chris Ayrosa, Titina Leão, Vivi Mendonça entre outros profissionais do paisagismo estarão expondo seu talento e criatividade para o deleite dos visitantes.

Imagem: Divulgação