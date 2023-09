No início do mês, a Semana de Moda de Nova Iorque apresentou os principais lançamentos para o Verão de 2024. Nesta edição, o evento ocorreu em formato híbrido e mostrou mais de 70 coleções de marcas, além de exposições, lançamentos e as primeiras filas bastante esperadas pela imprensa mundial.

Bruna Tenório no desfile Ralph Lauren Imagem: Divulgação

Entre os maiores destaques da temporada está o retorno da top internacional Bruna Tenório (Rock MGT/Brasil), que desde 2016 não fazia shows nacionais e nem internacionais. A modelo desfilou para a marca Ralph Lauren com exclusividade, após um convite que ela não podia recusar. "Estou longe das passarelas desde 2016, mas sempre trabalhando para a marca fazendo shootings e campanhas até que recentemente aconteceu algo bem inusitado. Sempre, mas sempre mesmo, meu look para a marca foi um cabelo preso, coque clássico, e um dia trabalhando com o Ralph ele me pediu para que eu soltasse o cabelo, e desde então, ele brinca dizendo que descobriu uma nova estrela. Isso foi um recomeço para mim dentro da marca. Enfim, esse mês na Semana de Moda de NY depois de mais de seis anos sem desfilar para marca eu retorno com exclusividade", explica Tenório.