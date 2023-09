A antiga casa de Greta Garbo, em Beverly Hills, chegou ao mercado por US$ 10 milhões (cerca de R$ 48.708 milhões, na cotação atual). A residência de seis quartos e seis banheiros já foi ocupada pela estrela de cinema e pelo seu amigo, o maestro Leopold Stokowski. A estadia de Garbo na residência foi breve, acredita-se que ela tenha permanecido lá de 1937 a 1939.

Greta Garbo Imagem: Reprodução

A mansão foi reformada por Nicole Sassman, conhecida por ser designer das celebridades. Ainda assim, o preço atual sofreu uma redução de US$ 2 milhões em relação ao valor solicitado na primeira listagem no verão passado, antes de ser retirado do mercado em novembro de 2022.