Martha Nowill desenvolveu uma escrita biográfica na qual ela, mãe de gêmeos nascidos na pandemia, se mistura com Pagú e um manuscrito inédito. Desse processo surgiu a dramaturgia, resultando em um encontro improvável e cheio de pontos de diálogo entre mundos separados por mais de 60 anos.

Martha Nowill Imagem: Divulgação

Em cena, os dois femininos dividem e se misturam no espaço, o da atriz e o de Pagú. As personagens compartilham temas como o machismo, a maternidade, o feminismo, angústias, alegrias e processos criativos. Dentro destes temas, Martha desenha com humor em seus relatos pessoais e com um olhar sarcástico uma "lente de aumento" para os fatos cotidianos que ainda carregam heranças do patriarcado.