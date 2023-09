Alice Fromer realizou seu primeiro ensaio com Angelo Pastorello. Ela esbanjou sensualidade e se mostrou à vontade pelas lentes do fotógrafo que há exatos 30 anos fez retratos emblemáticos de seu pai Marcelo Fromer. Hoje, Alice se divide entre o trabalho de pedagoga com crianças especiais e a participação no show que reúne a formação original dos Titãs. O ensaio completo e entrevista poderá ser visto em breve na revista Mensch.

E, como a coluna apurou com exclusividade, Alice deve em breve seguir um vôo solo... voe, Alice!

Alice Fromer Imagem: Angelo Pastorello