O evento que, desde 2012, vem reunindo os grandes profissionais do teatro brasileiro, se prepara para mais uma noite especial dedicada a artistas, criativos, técnicos e todos aqueles que fazem os espetáculos acontecerem. No dia 17 de outubro, o Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, será palco da 10ª edição do Prêmio Bibi Ferreira.

Imagem: Divulgação

Celebrando os espetáculos que cumpriram temporada na cidade de São Paulo entre 1º de julho de 2022 e 21 de junho de 2023, ao todo mais de 64 produções concorrem nas 32 categorias destacadas, onde as técnicas e criativas costumam indicar, em sua maioria, até três nomes, e as artísticas de três a cinco nomes; já a categoria mais aguardada da noite, Melhor Musical, ressalta o trabalho de até sete produções. Conheça os indicados ao Prêmio Bibi Ferreira 2023: