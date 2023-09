A história da garotinha Matilda já fez sucesso nas telas e agora chega aos palcos brasileiros. Criado a partir do romance do genial escritor britânico Roald Dahl (1916 - 1990), o multipremiado espetáculo musical 'Matilda - O Musical' conta a trajetória da personagem-título, que, dentro de casa e na escola, passa por maus bocados nas mãos de sua família perversa e diretora rígida e opressiva. Por isso, Matilda busca mudar sua vida e transformar o mundo que a cerca através da educação e da bondade de sua professora, a Srta. Honey. "Matilda - O Musical' tem estreia marcada para o dia 18 de outubro no Teatro Claro SP (Shopping Vila Olímpia).

Imagem: Reprodução

A montagem brasileira conta com mais de 300 elementos e os figurinos prometem ser um show à parte. As peças criadas por Ligia Rocha, Marco Pacheco e Jemima Tuany foram pensadas para serem mais contemporâneas que na produção original. A criação destes figurinos está diretamente associada ao mundo de imaginação da criança. Porém, ao mesmo tempo que remete ao lúdico, também traz elementos para mostrar a rigidez do mundo hostil em que as crianças da peça vivem. Confira com exclusividade os figurinos de 'Matilda - O Musical':