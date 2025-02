Gracyanne Barbosa, 41, foi mandada direto para o Quarto Secreto após a eliminação de Giovanna, 27, do BBB 25. Além de ter acesso às câmeras e assistir vídeos selecionados pela produção, a sister ainda retornará com imunidade e estará no grupo VIP. O que você achou da passagem da influenciadora pelo cômodo? Vote na enquete UOL!