Você sabia? Existe uma sequência de 'De Volta para o Futuro 3' de 1991

Muitos fãs desconhecem, mas há uma versão oficial de "De Volta para o Futuro 3", lançada em 1991. Embora não seja um filme, é reconhecida como uma extensão da amada trilogia.
Christopher Lloyd retorna como Doc Brown, e Thomas F. Wilson volta como Biff Tannen, mas esta sequência foi criada exclusivamente para uma atração do parque temático da Universal.
Nos anos 80, Steven Spielberg, produtor da série, teve a ideia de uma continuação em formato de atração.
Contudo, foi apenas em 1989, com o lançamento de "De Volta para o Futuro 2", que o projeto foi oficialmente anunciado.
"De Volta para o Futuro: The Ride" continua a história após os eventos de "De Volta para o Futuro 3".
A trama se passa em 1991, com Doc Brown fundando um instituto de tecnologia futurista. Ele convida os visitantes a testarem um DeLorean, prometendo uma viagem de um dia ao futuro.
Enquanto Doc viaja para 2015 para verificar possíveis impactos na linha do tempo, outros cientistas do instituto exploram 1885 e 1955.
Uma ausência notável é a de Michael J. Fox. O ator teve a oportunidade de reprisar seu papel como Marty McFly, mas recusou.
Como resultado, a narrativa se concentra no embate entre Doc Brown e Biff Tannen, com Doc tentando preservar a integridade da linha temporal.
Embora Robert Zemeckis e Bob Gale, os criadores da franquia, não tenham participado diretamente de "The Ride", eles aprovaram o projeto.
Ambos afirmaram que os responsáveis pela atração capturaram bem a essência dos personagens e da história, especialmente a interpretação de Lloyd como Doc Brown.