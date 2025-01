Última dupla?

Décima segunda dupla do BBB 25 será conhecida através de votação popular. Três duplas irão ser apresentadas no "Mais Você", nesta sexta-feira (10), e uma votação será aberta para definir a última equipe a entrar no reality show da Globo. O resultado da dupla vencedora será divulgada ao longo da estreia do programa, no dia 13 de janeiro.