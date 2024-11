Grotesquerie

Minissérie de terror criada por Ryan Murphy, segue a detetive Lois Tryon enquanto ela investiga uma série de crimes perturbadores em uma pequena comunidade. Cada morte parece ter uma conexão pessoal e inquietante com Lois, como se o assassino estivesse jogando com ela. Desesperada por respostas e sem pistas concretas, Lois aceita a ajuda da irmã, Megan, uma freira e jornalista. Disponível no Disney+.