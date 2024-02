Vênus (Nathalia Dill)

Vênus é a neta mais velha de Frida, de quem herdou o gosto pelo trabalho. Competente e com grande senso de justiça, testemunhou a morte do pai, seu melhor amigo, e sempre buscou manter os irmãos unidos, apesar de as madrastas tentarem o contrário. É noiva de Mathias, mas nunca esqueceu a dor da traição do antigo namorado, Tom.