Tudo Sobre a Minha Mãe

Manuela perde o seu filho, Esteban, de 18 anos, em um acidente. A grande obsessão do rapaz consistia em saber quem era o seu pai, algo que ela sempre lhe escondera. Em memória de Esteban, Manuela sente a necessidade de procurar o pai. Com esta intenção, ela viaja para Barcelona, aonde se reencontra com o seu antigo amor, agora uma mulher conhecida como Lola. Disponível na Prime Video, na RunTime, na Globoplay e na MUBI.