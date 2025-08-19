Nem Galisteu, nem Xuxa: quem foi Lilian, primeira esposa de Ayrton Senna

Série da Netflix sobre Ayrton Senna: A produção retrata a trajetória do tricampeão de Fórmula 1, incluindo romances e feitos nas pistas.
Primeira esposa de Senna: Ayrton casou-se em 1981 com Lilian Vasconcellos, amiga de infância do Tremembé, zona norte de São Paulo.
Alexandre Schneider/Netflix
Casamento breve: A união durou até 1983. Senna e Lilian viveram juntos em Norwich, na Inglaterra, mas se separaram devido às diferenças nos sonhos pessoais.
Razões do divórcio: Ayrton buscava a Fórmula 1, enquanto Lilian queria formar uma família. A separação foi descrita por ela como "traumática".
Paul-Henri Cahier/Getty Images
Carreira e vida de Lilian: Após o divórcio, Lilian tornou-se designer, casou-se novamente duas vezes e teve um filho em 1984.
Ketih Sutton/Divulgação/Arquivo Folhapress
Documentário de 2010: Lilian não foi mencionada no documentário "Senna", o que gerou incômodo por parte dela.
Detalhes na série da Netflix: A série explora a relação de Senna e Lilian, destacando a dificuldade de adaptação dela à vida no exterior e o foco exclusivo dele nas corridas.
Alexandre Schneider/Netflix
Outros romances de Senna: Além do casamento com Lilian, a série aborda os relacionamentos do piloto com Xuxa e Adriane Galisteu.
Patrick SICCOLI/Gamma-Rapho via Getty Images
Formato da série: A produção cobre desde o início da carreira de Ayrton até sua morte, em 1994.
